FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 6 Ocak Salı 2026 euro ne kadar?

Euro'nun fiyatı 6 Ocak 2026 itibarıyla 50,53 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin yansımalarını içeriyor. Euro'nun değeri, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik dinamiklere bağlı olarak sürekli değişiyor. Yatırımcılar için Euro, döviz piyasasında önemli fırsatlar sunarken, Türkiye ekonomisi üzerinde de etkili oluyor. İthalat ve ihracat dengesinde kritik bir rol üstleniyor.

Euro bugün kaç TL? 6 Ocak Salı 2026 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Euro'nun fiyatı 6 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 50,53 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları, ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri yansıtıyor. Euro'nun değeri, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik dinamiklere bağlı olarak sürekli değişiyor. Enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları da bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için euro, döviz piyasasında dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Euro'nun yükselişi veya düşüşü, Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. İthalat ve ihracat dengesi açısından kritik bir rol üstleniyor. Euro, Türk lirasının değerinde dalgalanmalara sebep olabiliyor. Dövizle işlem yapan firmalar ve bireysel yatırımcılar, euro fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izlemeli. Euro'nun 50,53 TL olarak belirlenmesi, yeni yatırım stratejileri geliştirmek isteyenler için önemli bir veri. Bu durum, döviz piyasasında dikkate değer bir fırsat sağlıyor.

Euro bugün kaç TL? 6 Ocak Salı 2026 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 şehirde Sanal Kıskaç operasyonu! Sıfır faizli kredi vurgunu11 şehirde Sanal Kıskaç operasyonu! Sıfır faizli kredi vurgunu
Ucuzluğu ile nam salmıştı: Tarihe karışıyorUcuzluğu ile nam salmıştı: Tarihe karışıyor

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,03
43,07
% 0.08
09:39
Euro
50,53
50,59
% 0.17
09:39
İngiliz Sterlini
58,38
58,42
% 0.17
09:39
Avustralya Doları
28,97
29,01
% 0.37
09:39
İsviçre Frangı
54,38
54,43
% 0.09
09:39
Rus Rublesi
0,53
0,53
% 0.02
09:30
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.19
09:39
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.19
09:39
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.