FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 7 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?

7 Kasım 2025'te euro'nun fiyatı 48,75 olarak belirlendi. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve ekonomik verilere bağlı olarak şekillendi. Euro fiyatındaki değişimler, döviz yatırımcıları ve euro bölgesindeki ticaret yapan işletmeler için kritik bir gösterge oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve ekonomik büyüme verileri, euro'nun değerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Euro bugün kaç TL? 7 Kasım Cuma 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

07 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,75 olarak belirlendi. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla ekonomik verilerin etkisiyle ortaya çıktı. Euro'nun fiyatındaki değişim, döviz yatırımcıları için önemlidir. Bu durum, euro bölgesindeki ticaret yapan işletmeler için de bir gösterge olmuştur.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları euro fiyatının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, bölgedeki ekonomik büyüme verileri de etkili olmaktadır. Euro'nun 48,75 değerinde kalması, çeşitli faktörleri gündeme getirir. Yatırımcılar ve analistler için dikkat çekici unsurlardır.

Euro Bölgesi'nin ekonomik durumu önemli bir etkendir. Depolama ve nakliye maliyetleri, enerji fiyatları gibi dış etkenler, euro'nun değerini şekillendirebilir. Yatırımcılar bu durumu değerlendirerek stratejilerini belirlemeye devam ediyor. Euro fiyatlarının seyri, küresel ekonomik istikrarla yerel enflasyon arasında bir ilişkiye sahiptir. Yaşanan değişiklikler, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda önemli yankı bulur.
CANLI DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmzalar bile atılmıştı ama kötü haber geldiİmzalar bile atılmıştı ama kötü haber geldi
Getir için milyar dolarlık pazarlık! Anlaşmanın bedeli dudak uçuklattıGetir için milyar dolarlık pazarlık! Anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,20
42,20
% 0.22
09:33
Euro
48,71
48,76
% 0
09:33
İngiliz Sterlini
55,43
55,46
% 0.01
09:33
Avustralya Doları
27,35
27,36
% 0.27
09:33
İsviçre Frangı
52,22
52,25
% 0.01
09:33
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.52
09:30
Çin Yuanı
5,92
5,92
% 0.17
09:33
İsveç Kronu
4,40
4,41
% 0.08
09:33
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.