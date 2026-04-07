Euro bugün kaç TL? 7 Nisan Salı 2026 euro ne kadar?

Euro fiyatları, 7 Nisan 2026'da 51,50 TL seviyesine ulaşarak döviz piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik faktörler, euro üzerindeki etkilerini artırıyor. Yatırımcılar, euro dalgalanmalarının arka planındaki unsurları araştırıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve Euro Bölgesi'nin durumu bu süreçte önemli rol oynuyor. Euro, Türk lirası karşısında güçlenmeye devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Euro fiyatları, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,50 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarında dikkat çeken bir seviyedir. Türkiye'deki enflasyon, ekonomik faktörler euro üzerinde etkili olmaktadır. Euro'nun yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Yurt içindeki ekonomik aktörler de bu durumu izlemektedir.

Son günlerde euro fiyatlarındaki hareketlilik, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcıların karar verme süreçleri bu durumdan etkileniyor. Birçok finans uzmanı, euro dalgalanmalarının nedenlerini araştırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve Euro Bölgesi'nin ekonomik durumu bu konudaki önemli unsurlardır. Yatırımcılar, euro talebini etkileyen dinamikleri dikkatle takip ediyor. Önümüzdeki dönemde euro fiyatlarının daha fazla hareketlilik göstereceği düşünülüyor.

Euro, Türk lirası karşısında güçlü bir performans sergiliyor. Döviz piyasalarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,61
44,61
% 0.09
09:16
Euro
51,49
51,51
% 0.03
09:16
İngiliz Sterlini
59,06
59,09
% 0.05
09:16
Avustralya Doları
30,86
30,87
% 0.1
09:16
İsviçre Frangı
55,83
55,84
% -0.01
09:16
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -0.16
09:10
Çin Yuanı
6,49
6,49
% 0.07
09:16
İsveç Kronu
4,71
4,71
% -0.12
09:16
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

