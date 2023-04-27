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  4. Euro için dev bankadan ‘faiz’ vurgusu! 4 Mayıs’ta açıklanacak: ‘Son olmayacak…’

Euro için dev bankadan ‘faiz’ vurgusu! 4 Mayıs’ta açıklanacak: ‘Son olmayacak…’

27.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING'ye göre yatırımcılar para politikasını sıkılaştırmaya devam edecek, faiz artırımını sürdürecek para birimlerini tercih ediyorlar. Bu kapsamda euronun öne çıktığını dile getiren ekonomistler 4 Mayıs tarihine odaklanmış durumda. Avrupa Merkez Bankası’nın bu tarihte faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor. Ayrıca bu artırımın son olmadığı da belirtiliyor.

Euro için dev bankadan ‘faiz’ vurgusu! 4 Mayıs’ta açıklanacak: ‘Son olmayacak…’

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantılarda faiz artırımında "şahin sürpriz" yapma alanını devam ettirdiğine işaret eden ING, euronun benzerlerine göre daha cazip olmaya devam eden birkaç para biriminden biri olduğuna işaret ettiler.

Bugün Euro/Dolar’ın 1,1050-1,1100 aralığında dalgalanmaya devam edeceğini öngören ING, 1,1100 seviyesinin kırılması halinde yeni bir rallinin başlayacağına inanıyorlar. Parite ise şu sıralarda 1,10446 seviyesinde. Yurt içinde ise euro/TL’de yeni rekor seviye görülürken, kur şu sıralar 21,53 TL seviyesine yükseldi.

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ECB, 4 MAYIS’TA FAİZ KARARINI DUYURACAK

ECB’nin 4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına devam etmesi, ancak bunu daha yavaş bir hızla yapması bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 69 ekonomistten 57'sine göre ECB 4 Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkaracak. 12 ekonomist ise 50 baz puan artırım bekliyorlar. Ancak 4 Mayıs'ta yapılacak artırım ECB'nin son faiz artırımı olmayacak.

Medyan tahmin ECB mevduat faizinin Haziran'da yüzde 3,50 seviyesinde tepe yapacağını gösteriyor. Ancak 68 ekonomistin 30'u yıl sonuna kadar faizin yüzde 3,75 veya daha yukarı gideceğini öngörmeye devam ediyorlar.

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