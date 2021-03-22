Euro ne kadar? 1 euro kaç TL oldu?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında dolar 8 liranın altına indi. Dolar kuru 7,95 seviyelerinde işlem gördü. Euro da 9,46 TL’ civarında seyrediyor. Ayrıca borsa yeni haftaya Merkez Bankası başkanlığında meydana gelen değişiklik kararının arkasından sert düşüşle girdi. Açılışın arkasından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

EURO NE KADAR?

22 Mart 2021 Pazartesi günü euro 9,46 TL civarında hareket ediyor…

20 Mart Cuma gecesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine göreve getirilen Ağbal göreve gelmesinin arkasından geçtiğimiz sene kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz arttırımı yapılmıştı.

Yeni senede ocak ve şubat aylarında faiz arttırımına gitmeyen Naci Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz arttırımı kararı daha almıştı.

Kararın arkasından ilk fiyatlamalarda yurtdışındaki sığ işlemlerde dolar yükselişe geçerek gece 8,47 seviyelerini gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi. Elvan yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır" dedi.



