FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Euro ve dolar haftaya hızlı başladı! Yeniden 20 TL’nin üzerinde…

Euro ve dolar haftaya hızlı başladı! Yeniden 20 TL’nin üzerinde…

09.01.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro fiyatları yakından takip edilmeye devam ederken gelen son veriler dikkat çekti. Son gelen verilere göre dolar kuru haftaya dolar kuru 18.77 TL'den başlarken, euro ise 20 TL'nin üzerine çıkarak haftaya 20,0423 TL'den başladı.

Euro ve dolar haftaya hızlı başladı! Yeniden 20 TL’nin üzerinde…

Dolar ve Euro fiyatlarını etkileyecek çok yoğun bir hafta start aldı. Veri açısından yoğun bir haftaya dolar kuru 18.77 TL'den başlarken, euro ise 20 TL'nin üstünde 20,0423 TL'den başladı. Bu hafta içerde cari açık, işsizlik ve sanayi üretim rakamları takip edilirken, dışarda ise perşembe günü açıklanacak ve Fed'in politikalarına yön verecek ABD TÜFE'si takip edilecek.

Türkiye'de sanayi üretiminin azalması bekleniyor. Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 0.5 azalmasını bekliyor.
Öte yandan Cuma günü ise TCMB piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Bu ankette ekonomistlerin enflasyon ve kur beklentileri ortaya çıkacak.

Küresel piyasalar Çin'in koronavirüs salgın tedbirlerini kaldırması ve sınırını açmasıyla yükseliş halinde.

DOLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyorMemur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor
O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şartO tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar haberler

En Çok Okunan Haberler

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçılarına öyle bir ceza geliyor ki…

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçılarına öyle bir ceza geliyor ki…

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.