Euro ve dolar haftaya hızlı başladı! Yeniden 20 TL’nin üzerinde…

Dolar ve Euro fiyatlarını etkileyecek çok yoğun bir hafta start aldı. Veri açısından yoğun bir haftaya dolar kuru 18.77 TL'den başlarken, euro ise 20 TL'nin üstünde 20,0423 TL'den başladı. Bu hafta içerde cari açık, işsizlik ve sanayi üretim rakamları takip edilirken, dışarda ise perşembe günü açıklanacak ve Fed'in politikalarına yön verecek ABD TÜFE'si takip edilecek.

Türkiye'de sanayi üretiminin azalması bekleniyor. Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 0.5 azalmasını bekliyor.

Öte yandan Cuma günü ise TCMB piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Bu ankette ekonomistlerin enflasyon ve kur beklentileri ortaya çıkacak.

Küresel piyasalar Çin'in koronavirüs salgın tedbirlerini kaldırması ve sınırını açmasıyla yükseliş halinde.





