FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Euro yatırımcıları dikkat! Saatler sonra belli olacak: Mayıs'tan sonra ilk kez...

Euro yatırımcıları dikkat! Saatler sonra belli olacak: Mayıs'tan sonra ilk kez...

12.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro/dolar paritesi yükselmeye devam ederken, yurt içinde euro/TL de 2023'ün en yüksek seviyesine yerleşti. TSİ 16.30'da açıklanacak ABD enflasyonunun beklentilere paralel veya beklentilerden zayıf gelmesi halinde kurda yukarı yönlü hamlelerin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan dev Alman bankadan euro için dikkat çeken 2023 tahmini geldi.

Euro yatırımcıları dikkat! Saatler sonra belli olacak: Mayıs'tan sonra ilk kez...

2022 yılını güçlü bir yükselişle tamamlayan euro/dolar paritesi ise 2023 yılının ilk günlerinde de yükselmeye devam etti ve 1,0777 ile 30 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yurt içinde ise euro/TL kuru 2023'ün en yüksek seviyesini görerek 20,25 TL'ye yükseldi.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

iStock-1355321633

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilere paralel veya beklentilerden zayıf gelmesi halinde euro/dolar paritesinin direnç seviyelerini kırarak 1,10 seviyesine doğru ilerlemek için yeterince destek bulabileceğini ifade ediyorlar. Ülkede enflasyonun yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilemesi bekleniyor. Veri TSİ 16.30'da açıklanacak.

DEUTSCHE BANK'TAN EURO/DOLAR TAHMİNİ

Euro/doların son aylarda güçlü bir şekilde yükselişe geçmesi, birçok analistin 2023 için yukarı yönlü tahminler paylaşmasına neden oldu. Bu haftanın başlarında Deutsche Bank euro/dolar hedefini 2. çeyrekte 1,10 ve 2023 sonuna kadar 1,15 olarak açıkladı.

DOLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyorVatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor
Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!Kırmızı ete iki ayda yüzde elli zam geldi!
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Memurlara 15 Ocak'ta çifte zam! Meclis'ten geçti: Tam 10.700 TL...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Bedavaya veriliyordu artık parayla satılıyor

Bedavaya veriliyordu artık parayla satılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.