Euro yatırımcıları dikkat! Saatler sonra belli olacak: Mayıs'tan sonra ilk kez...

2022 yılını güçlü bir yükselişle tamamlayan euro/dolar paritesi ise 2023 yılının ilk günlerinde de yükselmeye devam etti ve 1,0777 ile 30 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yurt içinde ise euro/TL kuru 2023'ün en yüksek seviyesini görerek 20,25 TL'ye yükseldi.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilere paralel veya beklentilerden zayıf gelmesi halinde euro/dolar paritesinin direnç seviyelerini kırarak 1,10 seviyesine doğru ilerlemek için yeterince destek bulabileceğini ifade ediyorlar. Ülkede enflasyonun yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e gerilemesi bekleniyor. Veri TSİ 16.30'da açıklanacak.

DEUTSCHE BANK'TAN EURO/DOLAR TAHMİNİ

Euro/doların son aylarda güçlü bir şekilde yükselişe geçmesi, birçok analistin 2023 için yukarı yönlü tahminler paylaşmasına neden oldu. Bu haftanın başlarında Deutsche Bank euro/dolar hedefini 2. çeyrekte 1,10 ve 2023 sonuna kadar 1,15 olarak açıkladı.





