FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Eylül ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Eylül ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 03.09.2020 07:23 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Eylül ayında Burgan Bank dolara en büyük faiz oranını veren banka oldu. Peki Eylül ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Eylül ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Eylül 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank dolar faiz rakamları ve detayları...

dolar?

EYLÜL'DE DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

Dolar kurunun 15 yıllık serüveni

EYLÜL AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Eylül ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor.Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank'ın döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank'tan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise Odeabank ile Fibabanka oldu. Fibabanka'da Eylül ayında döviz hesabına 32 günde en yüksek faiz oranını veren bankalardan birisi oldu. Fibabank dolar vadeli mevduat hesabına yüzde 2,25 faiz veriyor. Odea Bank döviz hesabı olan müşterilerine 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1.70 olarak veriyor. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Piyasalarda enerji hisselerinde son durum nasıl?Piyasalarda enerji hisselerinde son durum nasıl?
Dolarda hareketlilik devam ediyor!Dolarda hareketlilik devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Pandemide ikinci el araç talebi patladı!
Pandemide ikinci el araç talebi patladı!
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sultanahmet Köftecisi ile ilgili 'tarihi' karara itiraz
Sultanahmet Köftecisi ile ilgili 'tarihi' karara itiraz
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 3 Eylül 2020 Perşembe dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların tırmanışı sürüyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 2 Eylül 2020 Çarşamba dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 1 Eylül 2020 Salı dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 31 Ağustos 2020 Pazartesi dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 28 Ağustos 2020 Cuma dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne hareketli başladı!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 27 Ağustos 2020 Perşembe dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne hareketli başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.