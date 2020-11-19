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Uzmandan aşı sonrasında altın ve borsa tahmini... Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur? Uzmandan borsa ve altın beklentisi yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aşı haberlerinin küresel piyasalarda etkili olmasının ardından uzmanlardan aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi nasıl olacak tahminleri gelmeye başladı. Yerel piyasalarda Merkez Bankası faiz kararının altın, döviz ve borsaya etkisi tartışılırken, küresel piyasalar aşı haberlerinden etkilenmeye devam ediyor. IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan aşının altın ve borsaya etkisini yorumladı. İşte uzmandan aşının altın ve borsaya beklentisi!

Uzmandan aşı sonrasında altın ve borsa tahmini... Aşının altın fiyatları ve borsaya etkisi ne olur? Uzmandan borsa ve altın beklentisi yorumu!

Türkiye'de Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı beklenirken yerel piyasada altın ve dolar fiyatları güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarını etkileyecek olan küresel piyasalarda ise aşı haberleri etkili olmaya devam ediyor. Pfizer'ın açıkladığı yeni aşı çalışmasının dün yaptığı aşı açıklamasında yüzde 95'lik etki oranı paylaşılmıştı. Pfizer'ın yaptığı açıklamalar art arda gelirken, altın fiyatları dördüncü güne de düşüşle başladı. Yatırımcılar altın fiyatları ne olacak araştırırken, piyasalardaki belirsizlikten faydalanmak isteyen yeni yatırımcılar, altın fiyatları düşecek mi - altın fiyatları yükselecek mi araştırmaları yapmaya başladı. Öte taraftan aşının borsaya etkisi ne olur merak konusu oldu. Bu süreçte Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan aşının altın ve borsaya etkisini yorumladı. İşte uzmanından aşının borsa ve altın fiyatlarına etkisi ne olacak yorumu...

AŞININ ALTIN FİYATLARINA VE BORSAYA ETKİSİ

AŞININ ALTIN FİYATLARINA VE BORSAYA ETKİSİ

Pfizer’ın dün yaptığı en son klinik testinde verdiği oranlardan dolayı altın fiyatları etkilenmeye başladı. Pfizer’ın son klinik testinde yüzde 95 gibi bir oran paylaşması borsa da ve altın fiyatlarında etkili oldu. Bu açıklamaların ardından Pfizer şirketi, ABD’de hükümetten resmi olarak izin alacak ilk aşı şirketi olma yolunda ilerleme kaydetti. Bu süreçte, Polonya’da koronavirüs ölümlerinde günlük rekor can kaybına ulaşılırken, New York’ta okullar kapatıldı. Dünyada virüse olan endişeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durum küresel piyasalarda nasıl etkilenecek, aşının borsaya etkisi ne olacak merak ediliyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, tüm dünyada altın destekli borsa yatırım fonlarından çıkan yatırımcılarla birlikte bu fonlar bu yılki ilk aylık kaybına hazırlanıyor. IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan yaptığı açıklamada, aşının herkese yapılmasının uzun bir zaman alacağını belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Aşının kitlelere yayılması uzun sürecek olsa da şu anki aşı beklentileri pozitif yönde ve bu da güvenli limana ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talebi düşürdü.” dedi.

Gümüş yüzde 0.5 düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Spot altın, Singapur saatiyle 12:29’da yüzde 0.2 düşüş kaydederek ons başına 1,867.90 dolardan işlem gördü.

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