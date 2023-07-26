FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 26 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. FED faiz kararı için ilk toplantı 25 Temmuz'da gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) gerçekleştirildi. FED Haziran'da yaptığı açıklama ile 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmemiş ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında tutmuştu. Dolar ve euro hakkında son durum merak konusu oldu. İşte, FED faiz kararı sonrası 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış - satış fiyatları ile konuya dair detaylar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Küresel piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puanlık artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı.

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