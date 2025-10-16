FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Fitch Ratings'ten Türkiye için çarpıcı tahmin!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini öngördü. Büyümeyi 2025 ve 2026 için yüzde 3,5 olarak beklediğini belirten Fitch, dolar/TL için de çarpıcı bir tahminde bulundu.

Fitch Ratings'ten Türkiye için çarpıcı tahmin!
Cansu Akalp

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik raporunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fitch, Türkiye'nin notlarının, "düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH" ile desteklendiğini belirtti.

Değerlendirmede, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin eylül sonu itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği de hatırlatılırken, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceği tahmini değişmedi.

Fitch, reel faiz oranının da 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini tahmin etti.

2025'te yüzde 3,5 büyüme öngörüsü

Fitch, Türkiye'de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için yüzde 4,2 olarak öngördü.
Fitch, 2027'de seçim öncesi politika gevşemesinin mümkün olduğunu ancak yüksek negatif reel faiz oranlarına dönüş beklenmediğini ifade etti.

Dolar/TL tahmini

Raporda, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini de 53 olarak belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttıKonut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 1,7 arttı
Dergiye kendisi anlatmış: “750 milyon dolar iş hacmimiz var” Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve operasyonunun şifreleri! Dergiye kendisi anlatmış: “750 milyon dolar iş hacmimiz var” Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve operasyonunun şifreleri!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,85
41,86
% 0.03
11:08
Euro
48,90
48,91
% 0.28
11:08
İngiliz Sterlini
56,36
56,38
% 0.41
11:08
Avustralya Doları
27,24
27,25
% 0.01
11:08
İsviçre Frangı
52,52
52,54
% 0.03
11:08
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -1.16
11:00
Çin Yuanı
5,87
5,87
% 0.06
11:08
İsveç Kronu
4,42
4,42
% 0.15
11:08
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings dolar tl kaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.