Goldman Sachs'tan kritik dolar analizi: 'Yeniden güçleniyor'

Bankacılık devi Goldman Sachs, kritik dolar analizinde bulundu. Bankaya göre yüksek enerji fiyatları, yapay zeka yatırımları ABD ekonomisini desteklerken, küresel büyümedeki yavaşlama dolar üzerinde yeni bir değerlenme baskısı oluşturdu.

Cansu Çamcı

Goldman Sachs analistleri, küresel ekonomik görünümdeki değişimlerin ABD dolarını yeniden güçlendirmeye başladığını belirtti. Bankanın araştırma raporuna göre, devam eden enerji krizine rağmen ABD ekonomisinin dayanıklı kalması dolar için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Raporda özellikle Çin ve Avrupa'daki zayıflayan ekonomik verilerin dikkat çektiği belirtildi. Çin'in nisan ayı ekonomik aktivite rakamları beklentilerin altında kalırken, Avrupa'da mayıs ayı öncü PMI verileri büyümede yavaşlamaya işaret etti.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Daha önce ABD ekonomisinin direncini kaybedeceğini ve bunun da doları zayıflatacağını öngören analistlere karşılık, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi beklentileri boşa çıkardı.

Mevcut ortam dolar üzerinde değerlenme baskısı yaratırken özellikle küresel enerji akışlarındaki sorunlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, piyasalarda güvenli liman talebini artırıyor.

Öte yandan analistler, Avrupa para birimlerinin son dönemde zayıf performans gösterdiğine dikkat çekerek, uzun süren enerji kesintilerinin Avrupa ekonomisini daha fazla baskılayabileceğini değerlendiriyor.

ASYA MERKEZ BANKALARI FAİZLERİ ARTTIRIYOR

Asya genelinde ise merkez bankaları kendi para birimlerini dolar karşısında istikrara kavuşturmak için politika müdahalelerini artırıyor. Endonezya Merkez Bankası Rupiah’ı desteklemek için faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5,25’e çıkarırken, Güney Kore Wonu da önemli ölçüde zayıfladı.

Goldman Sachs Kore Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası ve Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu yılın ilerleyen dönemlerinde sıkılaştırma döngüsüne katılmasını bekliyor. Malezya ve Tayland’ın ise politika faizlerini sabit tutacağı öngörülüyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,73
45,74
% 0.33
23:59
Euro
52,99
53,09
% -0.22
23:59
İngiliz Sterlini
61,51
62,05
% 0.93
23:59
Avustralya Doları
32,59
32,60
% 0
23:59
İsviçre Frangı
58,24
58,29
% 0.55
23:59
Rus Rublesi
0,64
0,65
% 0.77
17:17
Çin Yuanı
6,73
6,73
% 0.36
23:59
İsveç Kronu
4,88
4,88
% 0.05
23:55
Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

