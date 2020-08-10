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Goldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahmini

DOVİZ HABERLERİ  | 10.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Goldman, Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 TL'ydi.

Goldman Sahcs'tan yıl sonu dolar tahmini

Goldman, Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 TL'ydi.

Zach Pandl'in öncülük ettiği Goldman analistlerinin raporunda “Yerlilerin artan Döviz mevduatları ve bozulan enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve alışılmışın dışındaki politika karışımı dikkate alındığında dolar/TL'de riskler kısa vadede yukarı yönlü.” ifadesine yer verildi.

TL'deki düşüşün diğer gelişen piyasalara etkisinin 2018'e kıyasla daha düşük olacağı belirtilen raporda, “Yine de yüksek faiz veren gelişen piyasalar için bir engel.” dendi.

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