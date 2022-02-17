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Gözler Merkez Bankası'nda! Şubat ayı faiz kararı açıklanacak... İşte dolar fiyatlarında son durum

17.02.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Merkez’in bugün saat 14.00’te açıklayacağı politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Karar öncesi dolar kuru 17 Şubat Perşembe gününe hafif yükselişle başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler ve dolar/TL kuru için son dakika gelişmeleri...

Gözler Merkez Bankası'nda! Şubat ayı faiz kararı açıklanacak... İşte dolar fiyatlarında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı piyasaların yakından izleyeceği ilk gündem maddesi olacak. Piyasaların merakla beklediği TCMB faiz kararı saat 14.00’te ekranlara düşecek. TCMB, üst üste 4 toplantısında faizi toplam 500 baz puan indirdikten sonra, Ocak ayı toplantısında bir değişikliğe gitmemiş ve haftalık repo gösterge faizini yüzde 14 seviyesinde tutmuştu.

Ocak ayında agresif gevşeme döngüsüne ara veren TCMB'nin bugün yapılacak toplantıda da politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Aralık ayındaki son toplantı metninde Mart ayı sonuna kadar mevcut durumun gözleneceği ifade edilmişti.

FAİZ KARARI ÖNCESİNDE DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL dün 13,59’dan tamamlamasının ardından yeni güne hafif yükselişle başladı. Kur, TCMB faiz kararı öncesinde 13,61 TL seviyesinde bulunuyor.

YABANCI KURUMLARIN TAHMİNİ

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın politika faizini Şubat ayındaki toplantıda sabit bırakacağını fakat piyasa koşullarının TCMB’yi ilk çeyreğin sonlarına doğru faiz artırımına zorlayacağını düşündüklerini belirtmişti.

Unicredit, politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasını beklediğini ve Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri daha da indirmeyi deneyebileceğini söyledi.

Societe Generale de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyaretinde Türk lirasının istikrara kavuşmasına yaptığı vurgunun altını çizerek Merkez Bankası’nın politika faizini ve gelecek aylarda da bir faiz indirimi olmayacağını düşündüğünü dile getirmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılının kalanına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sabit tutmaktan veya yükseltmek ten başka çareleri yok..
merkez bankasının bir fonksiyonu mu kaldı da , kim ne yapsın kararını...
sabit kalacak.

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