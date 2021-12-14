Gram altın 1000 TL olur mu? Gram altın almak riskli mi? Uzman isimlerden çarpıcı yorumlar

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Doların hafta başında 14 TL'nin üzerine çıkmasıyla altın fiyatları da hareketlendi. 836 liraya kadar yükselen gram altın rekorunu tazelerken, uzmanlar yükselişin sürmesini bekliyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK HAFTA

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre bu hafta veri yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Merkez Bankası, 16 Aralık’ta yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını yapacak ve faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası Fed de 14-15 Aralık’taki toplantıların ardından hem faiz hem de varlık alım programıyla ilgili kararlarını dünya ile paylaşacak. Fed’in açıklamaları özellikle altının 2022’deki seyri açısından kritik öneme sahip.

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FED YAKINDAN İZLENİYOR

Geçen hafta piyasalarda Türkiye Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıda faiz indirimini pas geçeceği beklentisinin hakim olduğunu söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Sonraki açıklamalar ise faiz indirimi olabileceği fikrini güçlendirdi. Piyasalarda 100 baz puan indirim bekleniyor ve şu an bu fiyatlanıyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı karar metninde hangi mesajların verileceği de merak konusu. Yani faiz indirimleri yeni yılda da devam edecek mi? Herkes bunu merak ediyor” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN '1000 TL' TAHMİNİ

Piyasaların Fed’in açıklamalarını da takip ettiğini belirten Yıldırımtürk, “ABD işsizlik rakamları ve enflasyon verileri bizim piyasamıza da yansıyor” dedi. Dövizle ilgili öngörüde bulunamadıklarını ifade eden Yıldırımtürk, altında yükselişin sürebileceğini ifade etti:

“Altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor. Önümüzdeki 3 ayda altın 1.000-1.050 lira seviyelerine çıkabilir.”

GRAM ALTIN ALMAK RİSKLİ Mİ?

Bu hafta 20 merkez bankasının faiz kararını açıklayacağını dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de “Fed’in de varlık alım hızıyla ilgili doları güçlendirecek bir açıklama yapmasını bekliyoruz yani dolar endeksinde uluslararası bir yükseliş olabilir. Zaten daha haftanın ilk işlem gününde hem dolardaki hem de altın, gümüş gibi değerli metallerdeki artışı gözlemledik” dedi.

Piyasalarda tansiyonun yüksek olduğunu söyleyen Memiş, şöyle konuştu:

“Gram altın en son 2001 krizinde yüzde 122’lik bir getiri sağlamıştı. Şimdi de yılbaşından bu yana yüzde 88’lik bir getiriye ulaştı. Artık altın tahmininde bulunmak çok zor. Ama bu seviyeler alım için riskli. Almak isteyenler biraz bekleyebilir, satış için uygun olabilir. Gram altında en fazla 720 liralara kadar bir düşüş beklenebilir. Ons altında ya da dolarda ciddi bir gerileme olursa ancak o zaman gramda 600 liralar görülebilir” dedi.

