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Gram altın fiyatı için bu sözler çok konuşulur: “Alım işini bitirdiler! Ağlarsınız ama mendil veren olmaz”

28.05.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatları oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dün 980 liranın da üzerini gören altın gram fiyatı, kapanışa doğru dolar endeksindeki geri çekilme ile 16,19 seviyelerine inen dolar kurunu takip ederek kazançlarını geri verdi. Altın fiyatlarına ilişkin tahminler araştırılırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. Peki altın ve dolar fiyatları ne olur? Düşecek mi, yükselecek mi? İşte piyasalarda son durum.

Gram altın fiyatı için bu sözler çok konuşulur: “Alım işini bitirdiler! Ağlarsınız ama mendil veren olmaz”

ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs ayı toplantı notlarının açıklanmasıyla faiz artırımlarına devam edileceğinin işaretleri verildi. Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın (ECB) yapmış olduğu açıklamalar ise bankanın beklenenden önce bir para politikası sıkılaştırma politikasını hayata geçireceğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası Mayıs ayı FOMC toplantı notlarından bir sonraki en az iki para politika toplantısında faizin 50’şer baz puan artırılacağı beklenmesine karşın ABD dolar endeksi iki hafta önceki son yirmi yılın zirvesinde yüzde 3 oranında değer kaybıyla işlemlerine devam ediyor. ABD dolar endeksi 101,65 seviyesine gerilerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı yüzde 2,74 seviyesinde.

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2 haftadır yükselişini sürdürerek 16,50 sınırına dayanan dolar/TL kuru ise dün endeksin yüzde 3 değer kaybetmesiyle geri çekildi. Analistler bu gelişmeyi, “Yaklaşık bir yıldır aralıksız dolar alımları görüldükten sonra iki haftadır düzeltme süreci yaşanıyor” diyerek yorumladı. Kur dün kapanışta 16,19 lirayı gördü ve yıl içi zirvesinden uzaklaştı.

"KUR İÇİN RİSKLER YUKARI YÖNLÜ"

Ancak analistler, TCMB’nin faiz dışı uygulamaların sinyallerini vermesi, Suriye’de uzun sürebilecek bir harekâtın doğuracağı riskler, enflasyona endeksli borçlanma stratejisine yönelik belirsizlikler nedeniyle dolar/TL kuru için risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

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ALTIN 1860 DOLARI AŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Altın piyasası son gerçekleşen enflasyon verisini yavaş yavaş sindirerek alıyor ve fiyatlarına yansıtıyor. ABD’de kişisel tüketim harcamaları çekirdek enflasyonu beklentiler doğrultusunda yüzde 4,9 artarken ons altın 1850 dolar üzerinde tutunuyor.

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GRAM ALTIN ZİRVEDEN ÇEKİLDİ

Dün 980 liranın üzerine çıkarak yıl zirvesini tazeleyen gram altın ise dolar kurunun kapanışa doğru düşüşe geçmesiyle 965 liraya kadar çekildi. Günü 972 liradan kapatan gram altın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu günde 966 liradan değerleniyor.

Altın fiyatlarına ilişkin tahminler araştırılırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. Youtube kanalında yayınladığı videoda, “Bu hafta piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı panik yaparak satış yapanlar bence yanlış bir karar verdi” diyen İslam Memiş, “Çünkü prensipli olmadıkları için kendilerini koruyamadılar. Piyasalarda ciddi bir kargaşa var. Yurt içi piyasalarda alım satım işini bitirdiler. Makas aralıkları açıldı. Günlük ve haftalık bazda alım satım yaptırmayacaklar. Bunu algılayamayanlar ucuz maliyetten almış olduklarını kaptıracaklar. Tezgaha maalesef düşecekler. O yüzden satan her zaman zarar edecek” ifadelerini kullandı.

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ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Gram altın fiyat tahmini de yapan İslam Memiş şu sözlerle yatırımcılara seslendi:
“Gram altında bu hafta kırmızı çizgimiz 980 liraydı. Ancak siz siz olun 980 lira seviyesinden alım yapmayın. Tekrar kar satışları ve düzeltme hareketlerini bekleyin. Her ne kadar 900 ve altındaki rakamlarda alamayacak olsanız da en azından 950 lira seviyelerinden tekrardan bir fırsat bulabilirsiniz. 980 liranın üzerindeki ataklar önce 1050, devamında 1200 lira seviyesinde olacak. Yıl sonuna kadar olan süreçte ise 1450 lira seviyesi. “Altın satmalı mıyım? Soruları geliyor. “Piyasa şu anda senin cebindekini almak için kuruldu. Ağlarsınız ama mendil veren olmaz. Varlığını da kaybedeceksin.”


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