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Gram Altın Grafiği: İsrail’in saldırıları altını yükseltiyor

14.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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İsrail’in, Filistin'e yönelik saldırıları altını yükseltiyor. ABD dolarına olan güven sarsılıyor. İsrail markaları boykot ediliyor ve güvenli liman arayışı devam ediyor.

Gram Altın Grafiği: İsrail’in saldırıları altını yükseltiyor

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Grafik TradingView’den

XAUTRYG Gram altın 1832 desteği 1900 direnci arasında bir kanalda hapsoldu ve süper trendin 4 saatlik indikatör göstergelerinin 4 aralık 2023'te saat 5'te aşağı doğru çekilmesi ve TKI osilatörünün yeterince momentum sağlayamaması sonucu oldukça geriledi fakat buna rağmen direnç noktası olan 1942'yi kırabileceği düşünülmektedir.

Diğer bir konu ise altın analizinin genel olarak bölgesel risklerden etkilenildiğinden olumlu olarak yorumlanması ve borsada altın sertifikasının da revaç duyulması ile altına yönelik politikaların artırılması da olumlu etki yapmaktadır.

Sonuç olarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla birlikte, ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği durmaksızın devam ediyor. Avrupa'dan şiddetin azaltılması ve barışçıl bir çözümün gerekliliği yönünde yapılan çağrılar ara sıra vurgulanırken, ABD sürekli olarak İsrail'e olan kararlı desteğini yinelemekte. Bu durumda altının yükselişinin sürmesine neden olmaya da devam edecektir.

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Altın
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