FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün! O tarihten sonra tüm dünya piyasaları karışacak...

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün! O tarihten sonra tüm dünya piyasaları karışacak...

23.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın ve dolar/TL kuru fiyatları 23 Nisan Cumartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. “Gram altın, Dolar/TL kuru düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt aranırken ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı’dan değerlendirme geldi. Çayırlı, gelecek ayki Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda dolar/TL’de 15 liranın görülebileceğini ifade ederken altının gram fiyatı içinse, “Yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor” dedi. Alım için en ucuz olan enstrümanı da açıkladı.

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün! O tarihten sonra tüm dünya piyasaları karışacak...

Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalar, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin devam eden gerilim, Çin'de koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle altın ve dolar fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru genel senaryoda hacimsiz kalmaya devam ederken, ons altın fiyatları üzerinde oluşan baskı ile gram altın altın fiyatları geri çekildi. Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, euro/TL ise yüzde 0,54 değer kazandı.

iStock-1185390660

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı agresif açıklamalar sonrası dün düşüşe geçti. Powell yaptığı konuşmada, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirdi. Ons altın dün 1955 dolar seviyelerinden güne başlamasının ardından 1929 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

Piyasalarda fiyatlamalar böyleyken önümüzdeki sürece dair beklentilerini Ekonomist’e anlatan ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı dolar ve altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu.

DOLARDA 15 LİRA SESLERİ

iStock-1292531161

“Dolar/TL paritesinin bundan sonraki seyrinde yurt içinde uygulanacak makro ihtiyati ekonomik tedbirler belirleyici olmalı. Yeni maliye ürünleri ile TL tarafında değer kazancı devam edebilir” diyen Emre Çayırlı, “Teknik anlamda 15 TL seviyesi psikolojik direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Bu bölgenin üzerine geçilmediği sürece dolar/TL paritesindeki hareketlerde yatay bandın korunduğunu görme ihtimalimiz daha yüksek. Önümüzdeki ayın başında yapılacak olan Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda Dolar Endeksi 101 seviyesini de geçerse o zaman dolar/TL kurunda 15 TL bölgesi üzerinde hareketler görebiliriz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATI SENARYOSU

Gram altın fiyatlarında yeni zirveler gelebileceğinin sinyalini veren Çayırlı şunları söyledi:

iStock-1333770972

“İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut Dolar Endeksi’nin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor. Ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında da satış baskısının ön plana geçmeye başladığını görebiliriz.”

ALIM İÇİN EN UCUZ ENSTÜRMAN ALTIN

iStock-1384171983

Bu kritik dönemde yatırımcıların portföy oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair tavsiyede bulunan Çayırlı, “Yatırımcıların bulunduğumuz dönemde dikkat etmesi gereken en önemli husus; yükselen enflasyona yenilmeyecek yatırım enstrümanlarını tercih etmek olabilir. Enflasyonist ortamda doğru yatırım enstrümanı bulmanın en kolay yolu ise yükselen fiyatlar arasında fiyatı geride kalmış, yani enflasyonist ortamın fiyatlamalarını henüz gerçekleştirmemiş olan enstrümanlar olabilir. Bu enstrümanlar arasında altın en ucuz kaldığını düşündüğümüz enstrümanlar arasında yer alıyor” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son rakamlarAltın bilezikte son rakamlar
Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!
Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklamasıErdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş araçta başından silahla vurulmuş halde bulundu

Peş peşe şehit haberleri geldi

Peş peşe şehit haberleri geldi

Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar

Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sakın çocuklara vermeyin! Teker teker öldürüyor

Sakın çocuklara vermeyin! Teker teker öldürüyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.