Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün! O tarihten sonra tüm dünya piyasaları karışacak...

Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalar, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin devam eden gerilim, Çin'de koronavirüs salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle altın ve dolar fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru genel senaryoda hacimsiz kalmaya devam ederken, ons altın fiyatları üzerinde oluşan baskı ile gram altın altın fiyatları geri çekildi. Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, euro/TL ise yüzde 0,54 değer kazandı.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı agresif açıklamalar sonrası dün düşüşe geçti. Powell yaptığı konuşmada, 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma ihtimalini güçlendirdi. Ons altın dün 1955 dolar seviyelerinden güne başlamasının ardından 1929 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

Piyasalarda fiyatlamalar böyleyken önümüzdeki sürece dair beklentilerini Ekonomist’e anlatan ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı dolar ve altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu.

DOLARDA 15 LİRA SESLERİ

“Dolar/TL paritesinin bundan sonraki seyrinde yurt içinde uygulanacak makro ihtiyati ekonomik tedbirler belirleyici olmalı. Yeni maliye ürünleri ile TL tarafında değer kazancı devam edebilir” diyen Emre Çayırlı, “Teknik anlamda 15 TL seviyesi psikolojik direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Bu bölgenin üzerine geçilmediği sürece dolar/TL paritesindeki hareketlerde yatay bandın korunduğunu görme ihtimalimiz daha yüksek. Önümüzdeki ayın başında yapılacak olan Fed toplantısında faiz artışı yapılması durumunda Dolar Endeksi 101 seviyesini de geçerse o zaman dolar/TL kurunda 15 TL bölgesi üzerinde hareketler görebiliriz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN FİYATI SENARYOSU

Gram altın fiyatlarında yeni zirveler gelebileceğinin sinyalini veren Çayırlı şunları söyledi:

“İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut Dolar Endeksi’nin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görme ihtimalimiz bulunuyor. Ons altına benzer bir şekilde jeopolitik riskler ve resesyon algısında bir azalma meydana gelirse gram altın fiyatlarında da satış baskısının ön plana geçmeye başladığını görebiliriz.”

ALIM İÇİN EN UCUZ ENSTÜRMAN ALTIN

Bu kritik dönemde yatırımcıların portföy oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair tavsiyede bulunan Çayırlı, “Yatırımcıların bulunduğumuz dönemde dikkat etmesi gereken en önemli husus; yükselen enflasyona yenilmeyecek yatırım enstrümanlarını tercih etmek olabilir. Enflasyonist ortamda doğru yatırım enstrümanı bulmanın en kolay yolu ise yükselen fiyatlar arasında fiyatı geride kalmış, yani enflasyonist ortamın fiyatlamalarını henüz gerçekleştirmemiş olan enstrümanlar olabilir. Bu enstrümanlar arasında altın en ucuz kaldığını düşündüğümüz enstrümanlar arasında yer alıyor” dedi.



