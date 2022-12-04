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  4. Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

04.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Gram altın, bin TL'nin üzerindeki seviyesini koruyor. Peki gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarının alışı ve satışı araştırılıyor. Gram altın 1.076,82 TL'den alınırken 1.077,07 TL'den satılıyor. Peki gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.722,92 1.761,02

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.435,06 3.522,03

Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 33.469,01 33.500,53

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.426,00 17.630,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.891,66 7.022,52

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış/satış: 7.209,00 7.273,00

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gram altın çeyrek altın yarım altın Altın

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