Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarının alışı ve satışı araştırılıyor. Gram altın 1.076,82 TL'den alınırken 1.077,07 TL'den satılıyor. Peki gram, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Aralık gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!
Çeyrek altın alış/satış: 1.722,92 1.761,02
Yarım altın alış/satış: 3.435,06 3.522,03
Ons altın alış/satış: 33.469,01 33.500,53
Gremse altın alış/satış: 17.426,00 17.630,00
Ziynet altın alış/satış: 6.891,66 7.022,52
Ata altın alış/satış: 7.209,00 7.273,00