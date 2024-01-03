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  4. HSBC'den yıl sonu dolar kuru tahmini: 33 TL'ye ulaşabilir

HSBC'den yıl sonu dolar kuru tahmini: 33 TL'ye ulaşabilir

03.01.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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HSBC stratejistleri dolar kurunun yıl sonunda 33 TL'ye çıkacağı görüşünü paylaştı.

HSBC'den yıl sonu dolar kuru tahmini: 33 TL'ye ulaşabilir

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL ’nin yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacağı görüşünü koruduklarını belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, HSBC stratejistleri “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor” dedi.

Stratejistler 2023 ortalarından itibaren yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine döndüğünü belirtti.

"KREDİ BÜYÜMESİNİN YAVAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İÇ TALEP BÜYÜK İHTİMAL DAHA ZAYIF OLACAK"

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak."

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