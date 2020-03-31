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Koronavirüs endişeleri devam ediyor! Dolar/TL 6,60'ı gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından dünkü yükselişini sürdürdü ve 6,60'ın üzerine çıktı.

Koronavirüs endişeleri devam ediyor! Dolar/TL 6,60'ı gördü

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye etkileri devam ediyor.

Dolar/TL, bugüne de küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.57 itibarıyla 6,5905'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,2570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 8,1210'dan satılıyor.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile 6 iş günü gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle dünkü yükselişini bugüne de taşıyarak 99,5 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,10 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar, koronavirüs,

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