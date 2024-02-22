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Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş devam ediyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 14:36 | Son Güncelleme:
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. KKM'de geçtiğimiz hafta 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.

Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 9 milyar TL'den 12 trilyon 52,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 866 milyar TL'den 15 trilyon 75,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 539 milyar TL'den 1 trilyon 538,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 251,1 milyar TL'den 1 trilyon 244,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 197,1 milyar TL'den 196,8 milyar TL'ye indi.

Veriler 16 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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Kur Korumalı Mevduat
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