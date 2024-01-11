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Kur Korumalı Mevduat'tan 50 milyar liralık çıkış

11.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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1 Ocak itibariyle yeni hesap açılamayan Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar sürüyor. KKM'den geçen hafta 49,9 milyar TL'lik çıkış gerçekleştirildi.

Kur Korumalı Mevduat'tan 50 milyar liralık çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak. Kararın ardından Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürerken; geçen hafta 49,9 milyar TL düşüşle 2,58 trilyon TL oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL'den 2 trilyon 576,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 630,3 milyar TL'den 11 trilyon 662 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 843,1 milyar TL'den 14 trilyon 680,3 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 513,8 milyar TL'den 1 trilyon 516,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 154,9 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 191,4 milyar TL'den 192 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 5 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası
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