Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

ABD'de açıklanan son verilere göre Kovid-19 salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta dün 731 kişi hayatını kaybetti. Böylece, "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçen günde piyasalar dalgalı bir seyir izledi.

Güne yükselişle başlayan New York borsası, salgına ilişkin haber akışı ve gerileyen petrol fiyatlarının negatif etkisi ile düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

ABD endekslerinin dünkü düşüşüne karşın, bugün vadeli işlemlerde yüzde 1'e yakın artış kaydetmesi dikkati çekti. Dün yüzde 3,6 gerileyerek 30,9 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 1 yükselişle 31,3 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçlayan Trump'ın, "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." sözleri, ülkeler arası anlaşmazlıkların daha fazla gündemi meşgul edeceğine ilişkin tedirginlikleri artırdı.