Küresel piyasalarda 'nakit kraldır' dönemi

ING'nin Küresel Piyasalar Bölüm Başkanı Chris Turner, "Eğer nakit kralsa, nakit dolar da şu anda dünya başkanı. Satılabilecek her şey satılıp dolara dönüldü" dedi.

ABD dolarının diğer altı önde gelen para biriminden oluşan sepete karşı değerini ölçen ICE Endeksi, 100 puanı geçerek son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Dolar/TL paritesi, 2018 sonbaharından bu yana ilk kez 6,50 düzeyini geçerken, dolar, sterlin karşısında da 1985 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Bank of America'nın hazırladığı bir raporda kullandığı EPFR Global verilerine göre, 11 Mart'ta sona eren beş günlük dönemde yatırımcılar 137 milyar dolarlık nakit ve nakit benzeri yatırım aracı topladı.

Bankanın fon yöneticileri arasında yaptığı bir araştırmada da, birikimler içerisinde nakdin oranı yüzde 4'ten yüzde 5,1'e yükseldi ve tüm zamanların en yüksek dördüncü aylık artışını kaydetti.

Kaynak-BBC Türkçe

