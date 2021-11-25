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"Kurun stabil olması hepimizin yararına"

25.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yapılacak Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği üyesi banka genel müdürleriyle yapılacak toplantıyı değerlendirdi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, toplantıda karşılıklı fikir alış verişi yapılacağını belirterek BDDK ve Merkez Bankası Başkanını dinleyeceklerini açıkladı.

Dönem dönem bu tür toplantıların yapıldığını hatırlatan Ateş, piyasadaki oynaklık nedeniyle bugünkü toplantının daha dikkat çektiğini kaydetti.

Ateş, BloombergHT canlı yayınında soruları yanıtladı. Politika faizinde indirimin kredi ve mevduat faizlerine yansıdığını ancak beklentisinin kredi garanti programıyla garanti eksikliği yaşayan KOBİ’lerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

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"İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ"

Ateş, kur artışının maliyetlere yansıdığını bunun da enflasyonu olumsuz etkilediğini ifade ederek “İstikrar çok önemli, kur faiz enflasyon taburenin üç ayağı, dengeli bir şekilde bunları götürmek gerekiyor. Bankacılık sistemi temel göstergeleri şu an yolunda. Ancak sermayelerimizi TL tutuyoruz ve sermayenin dolar karşılığı da yurtdışından kredi aldığımız için önemli. Kur arttıkça bu azalıyor. İş yapma, kaldıraç kullanma imkanlarını kısıtlıyor. Kurun stabil olması hepimizin yararına” dedi.

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