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Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi? İşte uzman isimlerin öngörüleri

25.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist Tunç Şatıroğlu ve altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten açıklamalar geldi. İşte uzman isimlerin dolar/TL kuruna ilişkin öngörüleri ve son yorumları...

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, geçtiğimiz salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’ deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmiş ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı. Peki uzmanlar dolar kurundaki değişimi nasıl değerlendiriyor? İşte ekonomist Tunç Şatıroğlu ve altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları...

İSLAM MEMİŞ: 10 LİRA SEVİYESİ TCMB'NIN YANLIŞ KARARI

Sosyal medya kanalından dolar/TL kuru değerlendirmesi yapan Memiş şu açıklamaları yaptı:

Dolar/TL kurundaki 10 lira seviyesine kadar olan bant aralığı Merkez Bankasının yanlış karar vermesi ve faiz indirimlerinde aceleci olması ve siyasi taraftan gelen açıklamaların yanlış olmasıdır.

10 lira ile 13.74 lira arasındaki bant aralığının sebebi ise siyasi operasyondur. Ciddi anlamda köpük var. Tam iki hafta önce bunun haberini vermişti.

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PEKİ DOLAR KURU DÜŞER Mİ?

Dolar kuru 9.65 lira seviyesine kadar gerilemedikçe, dolar düştü demeyeceğim. Tabi ki 13 lira seviyesi var 13.74 lira, 14-15 lira seviyeleri var. Ucu açık. Teknik olarak okunabilecek yukarıda bir seviye yok. Yani '14 lira olacak, 15 lira olacak' diye bir cümle benden duyamazsınız. Çünkü teknik olarak dolar kurunun nereye kadar gidebileceğine dair bir durum yok. Bunu önümüzdeki süreçler bize gösterecek. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi taraftaki açıklamalar, yurt dışına operasyonların ne kadar süreceği ile alakalı açıklamalar... Swap işlemleri ile alakalı bir açıklama gelecek mi? Merkez Bankası faiz indirimine ara verecek mi? Bu süreçler bize neyin ne olduğunu net bir şekilde gösterecek. Zaten yıl sonu tahminim 9.25 liraydı.

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Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu da dolar kurundaki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şatıroğlu şunları söyledi:

Ben bir aşırılıklar oldu diye anlattım. Buralardan düzeltme gelmesi lazım. Bu işlerden anlamıyorsanız yapmayın da dedim. Bizim yaptığımız analiz bir konuşma ile bozulabiliyor.

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DOLARINIZI DA ALTININIZI DA SATMAYIN

Dolarınızın satmayın, gram altınınıza satmayın. Ben altının da gümüşün de çıkacağını ons bazında çıkacağını düşünüyorum. En kötüsünün de geride kaldığını düşünüyorum.

Dolar/TL de geri gelme yaşandı. 12.90 hedefimiz vardı oda geldi ve geri döndü. 12.82'de kapatmış olduğu için 12.90'dan geri döndük diyoruz. 11.72-11.66 bölge destek olmuştur. Konuşmalar olmasaydı kur pazartesi günü daha iyi yerlere çekilebilirdi.

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12.23'ÜN ÜZERİNDE ALMALISINIZ

Alım mı diye soruluyor. Diyelim ki almadınız beklediniz ama 12.23'ün üzerinde kapanıyorsa almalısınız. 12.23'ün altında kalıyorsa o zaman bekleyebilirsiniz. 11.67'nin altında kapandığı zaman düzeltme başlıyor derim. Düzeltme başladığında da ben satmam. Alacaksınız tutacaksınız başka yolu yok. Faiz daha da inecek işin sonu iyiye gitmiyor. 12.40'ın üzerine çıkıyorsa alın daha da fazla beklemeyin.

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