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Merkez Bankasının toplantısından nasıl sonuç çıkacak? İşte uzman isimlerin beklentileri

25.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün banka Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geliyor. Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı beklenirken, konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Ekonomist Levent Yılmaz açıklama yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri akşam saatlerinde görüşme yapacak. Toplantı sonrası açıklama yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Konuyu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Ekonomist Levent Yılmaz, toplantının olumlu bir sonucu olacağını belirtti.

CNN Türk canlı yayınına katılan uzman isimlerin değerlendirmelerinde ise ortak nokta, toplantının olumlu sonuçlarının olacağı yönünde oldu.

İşte İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklaması:

İLETİŞİM KANALLARINDA RAHATLAMA SAĞLANACAK

Son dönemde oynaklıktan dolayı çabalarını ortaya koymaya başladı. Merkez Bankası hükümetle bir politika belirledi faizleri indiriyor dendi. Burada ihracata dönük kredi yapısının oluşturulmasıydı. Kamu bankaları adapte oldu ama özel bankalar geç tepki verdi. Bugün BDDK'nın olması bankaların müdürlerinin olması bankalar cephesine de iletişim kanalıyla rahatlama sağlamasıdır.

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TÜKETİCİ VE TAŞIT KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ OLMADI

Faiz indirmeyle adapte olmuyor bankalar, diğer unsurlar da var... Aktif rasyo vardı daha önce, para arzını nasıl genişletiriz şeklinde... İletişim şekli Merkez Bankasının kendini anlatması için iyi bir ortam olacak. Ticari krediler düşüyor, konut kredilerinde kamu bankaları öncülüğünde 100 baz puan düşüş oldu ama tüketici ve taşıt kredilerinde düşüş yaşanmıyor.

Ekonomist Levent Yılmaz açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son derece önemli bir toplantı. Küresel belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde bu tarz iletişimin artırılması önemli. Merkez Bankası ve BDDK iletişimi artıracak adımlar atıyordu son zamanlarda. Bankalarımız Merkez Bankasının faiz indirimini geç takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da yaşamıştık. Özellikle kredi kanalının genişletilmesi noktasında desteklenen politikaların bankalar tarafından uygulanmaması sebebiyle aktif rasyosu görmüştük.

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Son dönemde Merkez Bankasının faiz indirimlerinin kredi maliyetlerinin de aşağı çekecek şekilde bir sürecin iletişimi yapılacaktır. Kamu bankaları daha hızlı hareket ediyorlar. Kredi maliyetleri yansıtılsa bile kredi kullandırmak konusunda imtina edilen dönemler oldu. Bu iletişimin açık olması, güçlendirilmesi, iletişim kanallarının sürekliliği açısından önemli bir toplantı.

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Toplantının ardından bankaların sürece destek vereceklerini taşın altına elini koyacaklarını ilan etmesini bekleriz. İndirimlerin yapılmasını bekleriz. Merkez Bankası para politikası metniyle açıklama yapıyor ancak teknik detaylar. Ben tahmin ediyorum. Sayın Kavcıoğlu da eski bir bankacı. Uzun süre boyunca yöneticilik yaptı. Banka taraflarıyla bir iletişim olacak. Özel sermayeli, yabancı sermayeli bankaların da görüşleri dinlenecek tabii...


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