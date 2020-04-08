Mart ayında en çok euro kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarına göre, euroya yatırım yapanlar kazançlı çıktı.

Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 5,10; tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41'lik reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık getiride külçe altın ilk sırada

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.