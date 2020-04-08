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Mart ayında en çok euro kazandırdı

DOVİZ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye'deki yatırım araçlarının mart ayı performansında, en yüksek reel getiri yüzde 5,41'le euroda gerçekleşti. BİST 100 Endeksi ise yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 oranında kaybettirdi.

Mart ayında en çok euro kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarına göre, euroya yatırım yapanlar kazançlı çıktı.

Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 5,10; tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 5,41'lik reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3,61 ve külçe altın yüzde 2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 3,92, külçe altın yüzde 3,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS yüzde 1,33 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık getiride külçe altın ilk sırada

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık kazançta da külçe altın

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 18,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,18, Amerikan Doları yüzde 6,92 ve Euro yüzde 4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 15,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,87, Amerikan Doları yüzde 3,71 ve Euro yüzde 1,48 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,58 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
euro, yatırım araçları,

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