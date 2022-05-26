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Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve dolar kurunda son durum

26.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın, dolar ve borsa hareketlendi. İstanbul serbest piyasada dolar 16,37 liradan, euro 17,53 liradan satılıyor. BIST 100 endeksine dahil hisselerden ise 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri...

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altın ve dolar kurunda son durum

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dakikalar sonra açıklayacağı faiz kararına odaklanırken altın, dolar ve borsa hareketlendi. Merkez Bankası'nın son 4 toplantıda yüzde 14'te sabit bıraktığı faizlerin bu ay da değişmesi beklenmiyor. Bu gelişmelerle karar öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.427,39 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,29 puan değer kazandı.

Dün 2.418,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 2.422,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.421,15, en yüksek ise 2.437,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri, Hektaş oldu.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 126,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3750 liradan, euro 17,5390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.845,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 111,7 dolardan işlem görüyor.

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