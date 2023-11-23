FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB Faiz kararı açıklandı!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB Faiz kararı açıklandı!

23.11.2023 07:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe dolar ve euro alış - satış fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB Faiz kararı açıklandı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (23 Kasım 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrası merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar? İşte, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar alış - satış fiyatı...

dolar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar 28.7444 TL alış,, 28.7679 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

euro

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ EURODA SON DURUM

Euro şu anda 31.4785 TL alış ve 31.506 TL satış fiyatına sahip.

merkez-bankasi-faiz-ekonomi-1699990

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. TCMB açıklamasına göre politika faizi 500 baz puanlık artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

Karar metninde öne çıkan ifadeler

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez'in rezervlerinde 9 yıl sonra bir ilk!Merkez'in rezervlerinde 9 yıl sonra bir ilk!
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyorTicari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Faiz maliyetine üst sınır getirildiFaiz maliyetine üst sınır getirildi
Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası faiz kararı dolar alış fiyatı dolar satış fiyatı merkez bankası faiz kararı ne zaman
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bankalara ret!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.