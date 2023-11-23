MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATI 23 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? TCMB Faiz kararı açıklandı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (23 Kasım 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklaması sonrası merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar? İşte, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar alış - satış fiyatı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR/ TL ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar 28.7444 TL alış,, 28.7679 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ EURODA SON DURUM

Euro şu anda 31.4785 TL alış ve 31.506 TL satış fiyatına sahip.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Piyasalar faizlerde 250 baz puanlık artış bekliyordu. TCMB açıklamasına göre politika faizi 500 baz puanlık artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltildi.

Karar metninde öne çıkan ifadeler

"Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."





