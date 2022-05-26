Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 26 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? TCMB Mayıs ayı faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 26 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ve detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 16,3612 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3556 TL alış fiyatından, 16,3668 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar/TL 26 Mayıs Perşembe günü spot piyasada alış fiyatı 16,3720 lira, satış fiyatı 16,3816 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5573 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5336 TL alış fiyatından, 17,5812 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 26 Mayıs Perşembe günü aynı dakikalarda 17,5717 lira alış fiyatı, 17,5987 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Mayıs ayına ait faiz kararını duyurdu. Bu yılın ilk dört toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 14,00 seviyesinde bırakan Merkez Bankası, bu ay da beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tutmaya karar verdi.

Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faiz yüzde 14'te sabit tutuldu.



