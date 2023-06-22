MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI sonrası dolar ne olur? Merkez Bankası faiz kararı doları nasıl etkiler? Gözler saat 14.00'te

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Merkez Bankası Faiz kararı beklentisine yönelik anket sonuçlarına göre, ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı doları nasıl etkiler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, faiz yükselirse dolar düşer mi, faiz düşerse ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası'nın faizi indirmesi halinde banka kredi faizleri de düşüşe geçer.

Banka faizlerinin düşmesi de vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesini sağlar.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine sebep olur.

Faizin düşmesi ile tüketim artış gösterir ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı yükselir. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması halinde; doların aşağı yönlü hareket etmesi beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşmesi beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi halinde ise; doların yukarı yönlü hareket etmesi beklenir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

