Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşer mi?

Türk Lirası, Merkez Bankası’nın politika toplantısının faiz kararı öncesinde dolar karşısında sakin seyretmişti. Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tutma kararı almasının ardından dolar düşer mi merak ediliyor. Faiz kararı metninde iktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlendiği belirtilerek, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği bildirildi.Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar fiyatları düştü. Yatırımcılar Merkez Bankası'nın vereceği kararı bekliyordu. Dolar düşmeye devam eder mi sorusuna cevap arayan vatandaşlara açıklamanın ardından yüzde -0,42 oranında düştüğünü belirtelim. İşte **Merkez Bankası faiz kararı sonrasında döviz fiyatları son durum...