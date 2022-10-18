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Merkez Bankası'ndan döviz kararı! Yüzde 5 olarak güncelledi...

18.10.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların döviz yükümlülükler için menkul kıymet tesisinde değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB, menkul kıymet tesis oranını yüzde 5 olarak güncelledi.

Merkez Bankası'ndan döviz kararı! Yüzde 5 olarak güncelledi...

Merkez Bankası 2021 yılı Aralık ayında 'liralaşma stratejisi' kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başlamış ve Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım atmıştı. TCMB'nin "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilerek, menkul kıymet tesisine yönelik hesaplanan yükümlülük tutarı için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3’ten yüzde 5'e çıkarıldı.

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