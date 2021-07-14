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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

14.07.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar, hafta başından bu yana 8,65 – 8,75 bandındaki seviyesini korurken, şu an için 8,62 seviyelerinde el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından 8.61 lira seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kuru daha sonra 8.62 lira seviyesine yükseldi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından temmuz ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

DOLAR/TL KURU SAKİN SEYREDİYOR

Analistler, bugün açıklanan temmuz ayı faiz kararı verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dolar/TL kuru saat 14.15 itibarıyla 8.62 lira seviyesinden işlem görüyor.

Son Dakika: Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları TCMB
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