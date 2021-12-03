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Merkez Bankasının müdahalesi sonrası dolar ve euroda son durum

03.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, gün ortasında 13,89 seviyesine yükseldi. Kurun yükselmesinin ardından Merkez Bankası'ndan döviz piyasalarına bir müdahale daha geldi. Müdahalesinin ardından dolar 13.40'a, Euro ise 15.16'ya kadar geriledi.

Merkez Bankasının müdahalesi sonrasında dolar ve euroda hızlı bir düşüş yaşandı.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasalara müdahalesi sonrasında 13,45'in altına geriledi. Güne 13,75 civarında başladıktan sonra sabah saatlerinde 13,60’ın altına gerileyen dolar/TL, Türkiye enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle 13,74 civarında seyrediyordu.

Müdahalenin artından 13,45'e kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.

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MERKEZ BANKASI'NDAN İKİNCİ MÜDAHALE

Merkez Bankası, çarşamba günü de kurlara müdahale etmişti. Piyasa tahminlerine göre 1 milyar dolar civarı olduğu ilk müdahale sonrası kurlar 13,88 seviyelerinden 12,50 liranın altına inmişti. Çarşamba günkü müdahale sonrası dolar/TL'de kaybın büyük bir kısmı gün içerisinde geri verilmişti.

Son Dakika: Merkez Bankasından dövize yeni müdahaleSon Dakika: Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

FITCH GÖRÜNÜMÜ DÜŞÜRDÜ

Uzmanlar akşam saatlerinde yaşanan yükselişte son aylarda gündemi meşgul eden faiz konusunun yanında Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesinin etkisi olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları TCMB
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