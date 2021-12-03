Son Dakika: Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası, 1 Aralık'ta dövize müdahale etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın adımına ilişkin olarak "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" ifadelerini kullanmıştı.
Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen Dolar kuru müdahalenin ardından 13.54 seviyelerine çekildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum