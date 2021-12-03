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Son Dakika: Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

03.12.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Merkez Bankasından dövize yeni bir müdahale daha geldi.

Son Dakika: Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA GELMİŞTİ

Merkez Bankası, 1 Aralık'ta dövize müdahale etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın adımına ilişkin olarak "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM

Gün içerisinde en yüksek 13.89 seviyesine kadar yükselen Dolar kuru müdahalenin ardından 13.54 seviyelerine çekildi.


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döviz TCMB
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