Morgan Stanley: "Dolar düşebilir" Dolar ne kadar? 16 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 6.9 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki16 Şubat 2021 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 16 Şubat 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı? 16 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 16 Şubat 2021 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 6,9582 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0.05 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI:6,9605 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9560 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,7130 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.31 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 16 Şubat 2021 Salı euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,7204 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,7058 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7077 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0.23 hareketlilik oldu. Peki 16 Şubat 2021 Salı kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,7124 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,7031 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dış borçlanmalarında aracılık yapmasıyla adını çok fazla duyduğumuz bir banka olan Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, doların 6.80 TL civarlarına kadar düşebileceğini açıkladı.

Morgan Stanley’in Türkiye için hazırladığı Türk Lirası ve dolar raporunda, Naci Ağbal'ın başkanlığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çalışmalarının ardından, banka tarafından doların 7 TL’ye gerileyeceği öngörüsünde bulunduğunu hatırlatıldı ve şimdi bu seviyenin de altına inme olasılığının belirdiği kaydedildi. YORUMUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,0280 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,5284 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,7623 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...