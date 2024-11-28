FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük! Tek tek şehirleri saydı: Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun... Sahte doları nasıl anlarsınız?

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük! Tek tek şehirleri saydı: Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun... Sahte doları nasıl anlarsınız?

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.11.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MYNET ÖZEL - Türkiye, sahte döviz kriziyle sarsılıyor! Ülkede 600 milyon dolara kadar ulaşan sahte paralar piyasada dolaşırken, ATM'ler ve para sayma makineleri bile bu dolandırıcılığı tespit edemiyor. Krizin etkisiyle, 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı Türkiye genelinde durduruldu. Bu dev kriz, piyasaları karıştırırken, TÜYEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver ve Kapalıçarşı Döviz Bürosu Operasyon Sorumlusu Emre Köz ve Döviz - Altın Piyasası Uzmanı Orçun Aydınoğlu Mynet'e konuştu.

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük! Tek tek şehirleri saydı: Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun... Sahte doları nasıl anlarsınız?
Mynet Özel Haber

Sahte döviz krizi tüm Türkiye'yi çalkalarken Kapalıçarşı adeta kırmızı alarm verdi. 600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri de ayırt edemiyor. Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.

iStock-1224292975

TÜYEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Mynet'e olan açıklamasında;

"Serbest piyasada bahsedilen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, abartıldığı kadar çok değil. Bu işin bu kadar büyümesinin sebebi, bankaların "50 ve 100'lük dolar almıyoruz" diye piyasayı sıkıntıya sokmalarından kaynaklanıyor. Hal böyle olunca, bankalar alım yapmadığı için serbest piyasada doları veren bir yer bulamayan kişiler bu aksiyonu almak zorunda kaldı. Sahte banknotlar her zaman olmuştur, fakat bu sefer piyasaya sürülmeye çalışılan banknotlar daha profesyonel bir şekilde yapılmış. Vatandaşlarımızın bunu anlaması çok mümkün değil, ancak işin uzmanları tarafından el ve göz kontrolü ile anlaşılabilir bir baskı ile karşı karşıyayız." dedi.

iStock-1479719862

"BU PARA SERBEST PİYASADA DEĞİL"

Konuşmasına devam eden Ünver, "Önce belirttiğim gibi, bu olay abartıldı ve çok büyütüldü. Bankaların "almıyoruz, vermiyoruz" demeleri bu olayın büyümesinin sebeplerindendir. Piyasanın ve vatandaşlarımızın ne kadar zarar gördüğünü bilemiyoruz; miktarla ya da piyasanın ne kadarına sokulduğuna dair net bir bilgimiz yok. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlarla yakalanan banknotlar ve sorgulamalarda, nerelerde ne kadar olduğu ve nerelerde basıldığına dair kesinleşmiş bir bilgimiz de yok. Bahsedilen 600 milyon dolar gibi rakamlar konuşuluyor, ancak bu para serbest piyasada değil. Farz edelim ki farklı sektörlerde bu paraların 3-5 milyonunu kullandılar. Peki geri kalan ne oldu? Bence bunun cevabını bu işi bu kadar büyütenlerde aramak lazım, yani bankalarda. Ne oldu da birden vatandaşlardan alımı ve satımı durdurdunuz? Demek ki bir şekilde sahte banknotları aldınız; gerek personel eğitiminin yetersizliği, gerekse teknik yetersizlik yüzünden. Bu şekilde düşünmekten kendimizi alamıyoruz." şeklinde sözleriyle kafa karışıklıklarını dile getirdi.

iStock-1369127419

"BANKALARIN TUTUMU ÖNEMLİ"

Para sayma makinelerine Büro Başkanı Ünver'de değindi. İşlem hakkında konuşan Ünver, "Para sayma makinelerinin yazılımları bir hafta içinde gelir ve yüklenir, yetkili müesseseler olarak biz vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ederiz. Ancak bankaların da tutumu burada çok önemli. Bunu da ayrıca belirtmek isterim." sözleriyle bankalara da seslendi.

PROFESYONELCE TASARLANMIŞ!

Öte yandan Kapalıçarşı Döviz Bürosu Operasyon Sorumlusu Emre Köz, sahte paranın daha öncesinde nasıl anlaşıldığı şu an ise nasıl anlaşılabileceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Köz, geçmiş döneme işaret ederek, "2007, 2013 ve 2017 basımlı dolarlarda sahteyi ayırt etmek daha kolaydı. O dönemdeki sahte paralarda daha fotokopi gibi olduğu için anlaması da kolaydı. Şu dönemde sahte çıkarılan paralar gerçekten çok profesyonelce tasarlanmış." söylemlerinde bulundu.

"BAŞKA TÜRLÜ AYIRT ETME YÖNTEMİ YOK"

Köz, kapalıçarşıda her gün onlarca parayı manüel kontrol etmek durumunda kalan esnafın dolarları nasıl ayırt ettiğini tek tek anlattı.

Köz, "Paranın üzerindeki resimde sağ gözün üzerine gelen çizgiler doların sahte olup olmadığını ele verir cinsten. Sahte dolarları anlamak için sadece yüzündeki simadan sağ gözdeki çizgilere bakabilirsiniz. Makineden geçen bu sahte dolarları başka türlü ayırt etme ihtimaliniz yoktur. Çok profesyonel şekilde yapılan bu sahte dolarlardan dolayı 15-20 gün boyunca banka ve döviz büroları para alımını durdurdu. Ancak bu sahte dolarlar 6.5 milyon kadardır tahminen. 600 milyon çok abartılı bir rakam. Yılbaşından sonra para sayma makinelerine yazılım güncellemesi yapılacak zaten. Ancak bundan sonrasında para alımlarının başlaması bekleniyor. Bununla beraber yılbaşından sonra doların değerinin de artacağını düşünüyoruz." dedi.

iStock-2174003721

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Köz, piyasadaki faiz artışının önlenmesi için de böyle bir söylentinin çıkmış olabileceğini vurguladı.

TEK TEK ŞEHİR SAYDI

Döviz - Altın Piyasası Uzmanı Orçun Aydınoğlu, şehir şehir piyasada yaşanan durgunluğu aktardı. Aydınoğlu, "Kapalıçarşı'da son günlerde bir Dolar krizi yaşanıyor aynı zamanda da bir belirsizlik söz konusu. 50 ve 100 dolarlarla alakalı büyük döviz alım satım yapan firmaların yaptığı açıklamalar piyasayı özellikle tedirgin etmiş durumda. Para makinalarından geçmemesi ATM'den geçmesi gibi konular gündemde. Ankara, İzmir, Antalya, Samsun gibi büyük ticaretin döndüğü lokasyonlarla konuştuğumuzda orada da ciddi bir sakinliğin olduğu, piyasada bir durgunluğa yol açtı bu haberler. Zaten başsavcılık da bu konuyla alakalı soruşturma başlattı. Dolardaki bu çalkantının halihazırda piyasayı bir sakinliğe sevk ettiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,62
34,62
% -0.05
14:31
Euro
36,63
36,67
% 0.15
14:31
İngiliz Sterlini
43,91
43,93
% 0.01
14:31
Avustralya Doları
22,50
22,51
% -0.01
14:31
İsviçre Frangı
39,16
39,18
% -0.25
14:31
Rus Rublesi
0,31
0,31
% 2.82
14:30
Çin Yuanı
4,78
4,78
% -0.08
14:30
İsveç Kronu
3,17
3,17
% -0.11
14:31
Anahtar Kelimeler:
döviz Kapalıçarşı dolar Mynet Özel
En Çok Okunan Haberler
Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

Türkiye alarmda! Sahte dolarlar için hem Merkez Bankası hem Bankalar Birliği devreye girdi

Türkiye alarmda! Sahte dolarlar için hem Merkez Bankası hem Bankalar Birliği devreye girdi

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

İstanbul'da gizemli olay! İki kişinin cansız bedeni bulundu: Kimlikleri belli oldu

İstanbul'da gizemli olay! İki kişinin cansız bedeni bulundu: Kimlikleri belli oldu

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.