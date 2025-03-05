FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Ne dolar ne altın... Bu kez euro rekor kırdı! İlk kez 39 lirayı aştı

Ne dolar ne altın... Bu kez euro rekor kırdı! İlk kez 39 lirayı aştı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro ne kadar oldu? Gelişmeler sonrası gözler euro fiyatına çevrildi. Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artırma planının ardından euro rekor kırdı. Euro tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 39 lirayı aştı. Gelen rekor sonrası saat 15.30 itibarıyla euro 39,0277 seviyesinden işlem görüyor.

Ne dolar ne altın... Bu kez euro rekor kırdı! İlk kez 39 lirayı aştı

Euro kaç TL oldu? Döviz kurunda birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve AB'ye yönelik ilave gümrük verilerine dair açıklamalarla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

y1

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Özellikle AB'den ABD'ye tarife uyarısı gelmişti. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin uygulamaya başlanacağı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunmuş ve AB'nin açık ve adil ticarete zarar veren korumacı önlemlerin karşısında kararlı biçimde durduğunu belirten Gill, "ABD'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

y2

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın acilen yeniden silahlanması gerektiğini ve üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmak için "mali alana" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa’nın ABD’ye "demokrasiyi savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini" ifade etmişti. Leyen, "Uzun süren yetersiz yatırımın ardından savunma yatırımlarını uzun vadeli olarak artırmak artık son derece kritik önem taşıyor. Üye devletlerin savunma harcamalarında ani bir artış yapabilmeleri için daha fazla mali alana ihtiyaçları var" demişti.

y3

EURO NE KADAR OLDU? EURO KAÇ LİRA?

AB tarafında birbiri ardına yaşanan bu gelişmelerin ardından öğle saatlerinde euro yükselişe geçerek tarihi rekorunu kırdı. Euro 39 lirayı aşıp rekor kırarken saat 13.36'te dolar 36.44 TL liradan, euro ise 38.97 liradan işlem gördü.

euroooo

Gelen rekor sonrası saat 15.30 itibarıyla euro 39,0277 seviyesinden işlem görüyor.

thumbs_b_c_bce7e50bf79936485c1baffeaf9211bc

DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR KAÇ LİRA?

Saat 15.30 itibarıyla dolar / TL kuru ise 36,4358 TL seviyesinden işlem görüyor.

DDDDD

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
36,44
36,45
% 0.02
16:36
Euro
39,07
39,09
% 1.01
16:36
İngiliz Sterlini
46,75
46,76
% 0.33
16:36
Avustralya Doları
22,89
22,90
% 0.53
16:36
İsviçre Frangı
41,04
41,06
% 0.11
16:36
Rus Rublesi
0,41
0,41
% -0.02
16:36
Çin Yuanı
5,02
5,02
% 0.19
16:30
İsveç Kronu
3,55
3,55
% 1.76
16:36
Canlı Borsa
Aralarında ünlü borsacı da var! Piyasaları sallayan operasyonun detayları ortaya çıktıAralarında ünlü borsacı da var! Piyasaları sallayan operasyonun detayları ortaya çıktı
Fitch Ratings, Almanya'nın orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini düşürdüFitch Ratings, Almanya'nın orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Anahtar Kelimeler:
Euro rekor dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan üzen haber! Kardeşi dua istedi

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.