Ne dolar ne altın... Bu kez euro rekor kırdı! İlk kez 39 lirayı aştı

Euro kaç TL oldu? Döviz kurunda birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve AB'ye yönelik ilave gümrük verilerine dair açıklamalarla beraber Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Özellikle AB'den ABD'ye tarife uyarısı gelmişti. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin uygulamaya başlanacağı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunmuş ve AB'nin açık ve adil ticarete zarar veren korumacı önlemlerin karşısında kararlı biçimde durduğunu belirten Gill, "ABD'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın acilen yeniden silahlanması gerektiğini ve üye ülkelerin savunma harcamalarını artırmak için "mali alana" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Avrupa’nın ABD’ye "demokrasiyi savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini" ifade etmişti. Leyen, "Uzun süren yetersiz yatırımın ardından savunma yatırımlarını uzun vadeli olarak artırmak artık son derece kritik önem taşıyor. Üye devletlerin savunma harcamalarında ani bir artış yapabilmeleri için daha fazla mali alana ihtiyaçları var" demişti.

EURO NE KADAR OLDU? EURO KAÇ LİRA?

AB tarafında birbiri ardına yaşanan bu gelişmelerin ardından öğle saatlerinde euro yükselişe geçerek tarihi rekorunu kırdı. Euro 39 lirayı aşıp rekor kırarken saat 13.36'te dolar 36.44 TL liradan, euro ise 38.97 liradan işlem gördü.

Gelen rekor sonrası saat 15.30 itibarıyla euro 39,0277 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR KAÇ LİRA?

Saat 15.30 itibarıyla dolar / TL kuru ise 36,4358 TL seviyesinden işlem görüyor.