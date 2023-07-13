FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Neredeyse 30 lira oldu! Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye: 'Dolar yüzde 1'i aşmaz ama euro...'

Neredeyse 30 lira oldu! Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye: 'Dolar yüzde 1'i aşmaz ama euro...'

13.07.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün piyasa beklentilerinin altında gerileyen ABD enflasyonu sonrası küresel piyasalarda risk alma iştahı artarken; Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle Euro/TL tarihinde ilk kez 29,65'e kadar yükseldi ve 30 TL'ye dayandı. Dolar/TL ise, ılımlı yükselişini sürdürüyor. Ekonomist Murat Özsoy, euroda kısa vadede yüzde 1,5'luk yükseliş beklediğini ifade ederken, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına dikkat çekti.

Neredeyse 30 lira oldu! Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye: 'Dolar yüzde 1'i aşmaz ama euro...'

Yurt içi piyasalarda yüksek volatilite devam ederken, haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyonun dün açıklanmasıyla sert hareketler gözlendi. ABD manşet ve çekirdek enflasyonu beklentilerin altında geriledi ve küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Dolar, dünyada güç kaybederken, ters korelasyon etkisiyle emtilar yükseldi. Ons altının yükselmesiyle, gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1651 TL'ye çekti; paritenin yükselmesiyle de Euro/TL rekor kırdı.

PİYASA DOLAR

EURO, 29,65 TL'YE KADAR ÇIKTI

Ekonomi Gazetesi’nden Şenay Zeren’in haberine göre, euro bugünkü işlemlerde, sığ piyasada zirve seviyesini 29,65 TL'ye kadar yükseltirken yüzde 0,44 artışla 29,1870 TL seviyesinde bulundu. Dünden bu güne yaşanan Euro/TL'deki bu hızlı yükselişi, ABD enflasyonunun piyasa beklentilerinin altında gerilemesi sonrası, Euro/dolar paritesinin 1,11 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sağladı. İngiliz sterlini ise, 34 TL'nin üzerindeki hareketine devam ederken, şu dakikalarda 34,0948 TL seviyesinde işlem görüyor.

iStock-1506287488

DOLAR/TL'DE ILIMLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,14 TL'de hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 26,23 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,08 yükselişle 26,1497 TL seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR (28)

DOLAR ENDEKSİ 17 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, dün açıklanan ABD haziran ayı enflasyon verisi sonrası hızlı geriledi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi sonrası faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla dolar, dünyada güç kaybetti. Dolar endeksi 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 100,39 seviyesinde bulundu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında, Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından 'şahin' adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

DOLAR (35)

“KISA VADEDE EURO'DA YÜZDE 1,5 ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR”

Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy euro kurundaki beklentiye ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Piyasa dün ABD enflasyon verisini çok olumlu ve hızlı satın alınca ABD dolar endeksi sert geri çekildi ve Euro/dolar paritesi sert yükseldi. Ancak paritenin bu derece hızlı yükselişinin ardındaki ana faktör sadece ABD enflasyon verisindeki düşüş değil.

iStock-1491525207

Dün açıklanan manşet enflasyon, dördüncü defa üst üste düşüş trendini devam ettirirken, bu dörtlü seride ilk defa önceki veri ile açıklanan veri arasında bu kadar fark oldu. Daha da ötesi, Fed’in asıl önemsediği çekirdek enflasyon verisi, hem piyasa beklentisi altında açıklandı hem de manşette olduğu gibi uzun süre sonra ilk defa önceki veri ile açıklanan veri arasındaki düşüş farkı bu kadar yüksekti. Fed’in muhtemel faiz artış adımları halen masada duruyor. Parite 1.11 seviyelerinde çok kalıcı olmayacaktır yeniden 1.09 seviyelerine geri dönüşler olacaktır diye düşünüyorum. Aşağıda ise 1.08 seviyesinin altında yıl sonu kapanış görmeyiz.

iStock-1430013511

En kısa vadede Euro/TL ve dolar/TL kurlarını etkileyecek gelişmeler 22, 26 ve 27 Temmuz tarihlerindeki sırasıyla TCMB, Fed ve ECB faiz kararları olacak. İçeride Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyorum, Fed’in ise Temmuz'u pas geçerek 25 baz puan artışı Eylül toplantısına bırakacağını tahmin ediyorum. Bu süreçte dolar/TL kurundaki artışın yüzde 1 üzerine pek çıkmayacağını; ancak Euro/TL kurundaki artışın yüzde 1,5 seviyelerini görebileceğini düşünüyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Ayak masajı salonunda tamamen çıplak bir halde ölü bulundu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.