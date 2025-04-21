Pakistan'ın para birimi nedir? Pakistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin başkenti İslamabad’dır. Ancak en büyük şehri Karaçi olarak belirlenmiştir. Oldukça geniş ve köklü bir geçmişe sahip olan ülke geçmişte Britanya Hindistanı'nın bölünmesi ve bu olayı izleyen başka durumların ardından 1947 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bir orta güç olarak anılmaktadır ve bu anlamda dünyanın altıncı büyük ordusuna sahip olması ile tanınır. Azerbaycan topraklarını işgal etmiş olması nedeniyle Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımayan Birleşmiş Milletler üyesi ülke olma özelliği ile de bilinir.

Pakistan'ın para birimi nedir?

Resmi dili birden fazla olan ülkede Urduca ve İngilizce resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ancak Peştuca, Pencapça, Sindhi ve Beluçça da bölgesel olarak tanınmış olan diller arasında yer almaktadır. Ülkenin kelime anlamı Urdu ve Fas dillerinde Pak ülke anlamına gelmektedir. Ayrıca Hindistan sömürgesinin 5 eski eyaletinin baş harflerinden üretilmiştir.

Nüfusu 241.490.000 civarında olan ülkenin yüzölçümü 881.913 kilometrekaredir. Demonimi Pakistanlı kişiler oluşturmaktadır. Federal parlamenter İslami cumhuriyeti ile yönetilmektedir. Para birimi ise Pakistan Rupisi'dir.

Pakistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 bir para birimi kodudur ve para birimlerine verilen üç haneden oluşan kodları ve kısaltmaları düzenler. Bir ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) standardı olan bu para birimi koduna göre ülkelerin resmi olarak kabul ettiği ve kullandığı para birimlerine üç haneli kısaltmalar verilir. Para birimleri bu kodlar üzerinden döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında işlem görür.

Pakistan’da Pakistan Rupisi kullanmaktadır. Yalnızca rupi olarak da anılan bu para biriminin ISO 4217 para birimi koduna göre kısaltması PKR olarak belirlenmiştir. Pakistan Merkez Bankası tarafından dağıtılan rupi para piyasalarında ve döviz bürolarında PKR kodu ile işlem görmektedir.