Para piyasalarında tarihi hareketlilik! Dolar karşısında resmen çakıldılar: İslam Memiş o para birimini işaret ederek uyardı

Para piyasaları son yılların en hareketli dönemini geçiriyor. Gelişmiş ülke para birimleri ABD doları karşısında düşüşünü sürdürüyor. Türk Lirası'nda ise değer kaybı hızlandı. Sterlinde geçen haftadan itibaren yaşanan kayıp para piyasasında büyük oynaklığa neden oluyor. Hafta başında 1,03’e gerileyerek tarihi düşük seviyeyi gören sterlin/dolar paritesi yüzde 1 düşüşle 1,0762 seviyesini gördü. İngiltere Merkez Bankasının tahvil alımı yapacağını açıklaması sterlindeki oynaklığı hızlandırdı. Sterlin/dolardaki sene başı kayıp yüzde 23’e yükseldi.

EURO 18 LİRANIN ALTINDA

Euro/dolar paritesi ise 0,9535 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından şu sıralar 0,9642 seviyelerinde. Paritenin sene başı kaybı yüzde 16’ya ulaşırken, yurt içinde euro/TL kuru 17,90 seviyesinin altına çekilerek, gördü, 17,86 liraya kadar geriledi.

ENDEKS 20 YILIN ZİRVESİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Geçen hafta yükselişini hızlandıran dolar endeksi 20 yılın zirvesi olan 114,80’den 112,6'ya kadar geriledi. Endeksin bu yılki kazancı yüzde 20’yi buldu. Özellikle tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve sterlinin piyasalarda yarattığı panik, dolara talebi arttırdı.

DOLARDA BU YILKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 38

Geçtiğimiz gün 18,76’ya çıkarak yeni zirveyi gören dolar kuru, bugün ise 18,54’ten işlem görüyor. Yıla 13,30 yakınında başlayan kurda kademeli olarak süren yükseliş Mayıs’ta hızlandı. Son aylarda ise hem küresel merkez bankalarının faiz yükseliş hızını artırmaları hem TCMB’nin faiz indirmesiyle kurda yeniden rekor seviyeler görüldü. Dolar kurunun bu yılki yükseliş oranı yüzde 38’e ulaştı.

Yatırımcılar piyasalara ilişkin tahmin ve yorumları merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çok önemli mesajlar verdi. Memiş, dolardan uzak durma çağrısında bulunurken ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenleri de uyardı. İslam Memiş yatırımcılara şu uyarılarda bulunuyor:

“DOLARDAN UZAK DURUN”

“Dolara sıcak bakmıyorum. Dolar 20 yılın zirvesinde, euro 20 yılın dip seviyesinde. Zirvedekini mi satın alırsın, diptekini mi satın alırsın? Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var. ”

KKM’DE PARASI OLANLARA TAVSİYE

“Bir haftalık süreç içinde yatırımcılar kararını vermeli. KKM'de param var, boşa çıktı dolar alayım mı? Hayır. Şöyle bir hamle yapabilirsiniz, elimde TL var. Ben TL'yi altına çevirip KKM'den faiz getirisini alabilirim. Aradaki getiriyi cebime koyarım. Altın gramı yükselince aradaki farklı alacağımdan zararım olmuyor. KKM'de TL'de duranlar, eline yeni TL geçenler bu hamleleri değerlendirebilir. Buna karar vermeniz lazım. Ben alırım altınımı, KKM'ye koyarım, aylık getirimi alırım, altınım zaten altın olarak duruyor. Haliyle kaybım olmayacak.”



