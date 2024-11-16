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Para sayma makinesini bile kandırdı! Sahte dolarda adeta çığır açtı, herkes şaşkına döndü

16.11.2024 15:09
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Sahte dolarda çığır açan kadın herkesi şaşırttı, sadece insanı değil, makineyi de kandırdı. Dolandırıcının getirdiği parayı makineler bile anlayamadı, para sayma makinesinin yazılım sistemi bozuldu. Sonrasında başka bir makinden ise sahte dolarları geçirten kadın, 25 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Döviz bürosunun sahibi şimdi her yerde o dolandırıcıyı arıyor.

Para sayma makinesini bile kandırdı! Sahte dolarda adeta çığır açtı, herkes şaşkına döndü

Gaziantep’te bir döviz bürosunda yaşanan dolandırıcılık olayı, iş yeri sahibini ve çalışanlarını mağdur etti. İddiaya göre, bir kadın 750 Amerikan doları bozdurmak için döviz bürosuna geldi. Veznedar, kadının getirdiği dolarları para sayma makinesinden geçirdi ancak makine, banknotları algılamadı. Bunun üzerine, içerideki başka bir para sayma makinesi kullanıldı ve para sayma makinesinin yazılım hatası olması nedeniyle banknotlar sorunsuz bir şekilde geçti. Bunun üzerine kadının getirdiği dolarların sahte olduğunu fark edemeyen veznedar, banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verdi.

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Olayın ardından veznedar, dolarların şüpheli göründüğünü iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi, detaylı bir inceleme yaptıktan sonra dolarların sahte olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi, vatandaşları sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, kadının bir an önce sahte dolarların karşılığında aldığı parayı geri getirmesini istedi.

"DOLANDIRICILAR PARALARI GERÇEĞE YAKIN YAPTIKLARI İÇİN MAKİNELER BAZEN GERÇEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Sahte dolarların günümüzde gerçeğe yakın yapıldığını söyleyen dövizci İzzettin Ok, "Bugün iş yerimize dolar bozdurmak için bir kadın geldi. 750 dolar bozdurmak istediğini söyledi. Çalışanımızın makinelerinden paralar geçmedi. Bunun üzerine benim masamda olan makineden parayı geçirdi. Bunun üzerine banknotları kabul ederek kadına karşılığında nakit Türk lirası verildi. Daha sonra doların sahte olacağını düşündüklerini bana söylediler. Ben de inceleme yaptım. Dolarların sahte olduğunu anladım. Para sayma makinesinden geçmesinin sebebi ise yazılım hatası. Gerçeğe çok yakın bir dolar. Deneyimli dövizciler bunu bakınca bile anlayabilir. Dolandırıcılar paraları gerçeğe yakın yaptıkları için makinler bazen gerçek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle makineler sürekli güncelleniyor. Biz sahte dolar getiren vatandaşın bize paramızı geri getirmesini istiyoruz. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

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“BENİM MAKİNEMDEN PARALAR GEÇMEDİ”

Olayı anlatan Veznedar Elif Torun, “Bir vatandaş dolar bozdurmak için geldi. 750 dolar bozdurmak istediğini söyledi. Benim makinemden paralar geçmedi. Bunun üzerine patronun masasındaki makineden parayı geçirdim. Bunun üzerine dolarları alıp TL’yi vatandaşa verdim. Daha sonra patrona paralarla ilgili şüphem olduğunu söyledim. Patronumuzda inceledikten sonra doların sahte olduğunu söyledi. Ben vatandaşın parayı geri getirmesini istiyorum” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sahte para dolar dolandırıcı
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