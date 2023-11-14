Piyasada hareketli saatler! Dolar, ABD enflasyonu öncesi rekor kırdı: ‘Oynaklık daha da artabilir’

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik fiyatlamalardaki öneminin korurken, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretleri de varlığını sürdürüyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Bugün saat 16.30’da açıklanacak ABD'de TÜFE'nin Ekim’de aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

DOLARDAN YENİ REKOR

Tüm bu gelişmelerle dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,5531 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6073 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,6165 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, 28,61 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 30.85 seviyesine kadar yükseldi.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,7070 TL'ye kadar tırmanırken; 10 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,73'e çıkarmıştı.







