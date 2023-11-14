FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Piyasada hareketli saatler! Dolar, ABD enflasyonu öncesi rekor kırdı: ‘Oynaklık daha da artabilir’

Piyasada hareketli saatler! Dolar, ABD enflasyonu öncesi rekor kırdı: ‘Oynaklık daha da artabilir’

14.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasada tüm dikkatler bugün ABD Ekim ayı enflasyon verisine çevrildi. Döviz piyasasında nefesler tutulmuş verinin açıklanacağı saat olan 16.30 beklenirken, yurt içinde hem dolar hem de euro güne rekorla başladı. Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının açık olduğu saatte 28,61 TL'ye kadar yükseldi.

Piyasada hareketli saatler! Dolar, ABD enflasyonu öncesi rekor kırdı: ‘Oynaklık daha da artabilir’

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik fiyatlamalardaki öneminin korurken, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretleri de varlığını sürdürüyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Saat 16.30'u işaret etti: 'Bitirmek gerekiyor...' Saat 16.30'u işaret etti: 'Bitirmek gerekiyor...'

Bugün saat 16.30’da açıklanacak ABD'de TÜFE'nin Ekim’de aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

11111

DOLARDAN YENİ REKOR

Tüm bu gelişmelerle dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,5531 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6073 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,6165 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, 28,61 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 30.85 seviyesine kadar yükseldi.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,7070 TL'ye kadar tırmanırken; 10 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,73'e çıkarmıştı.


Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktüAsgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü
Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!
Anahtar Kelimeler:
dolar
En Çok Okunan Haberler
"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

"O fenomen inceleniyor" diyerek açıkladı: "Yanında yasa dışı bahis baronunun..."

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Motorin fiyatları yeniden değişti

Motorin fiyatları yeniden değişti

Güne rekorla başladı: Saat 16.30'dan sonra...

Güne rekorla başladı: Saat 16.30'dan sonra...

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.