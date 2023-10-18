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Piyasalarda ‘korku’ zirvesi! Dolar/TL kurunda yeni rekor… 28 liranın üzerine çıktı

18.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Piyasalar jeopolitik endişeler ile hareketli bir güne başladı. Yurt içinde dolar/TL kuru 28 liranın üzerine çıkarken, borsa satıcılı olarak güne başladı. İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve özellikle petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle petrol fiyatları tırmandı. İşte güncel döviz kurları ile birlikte haberin detayları...

Piyasalarda ‘korku’ zirvesi! Dolar/TL kurunda yeni rekor… 28 liranın üzerine çıktı

İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve özellikle petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

DOLAR (16)

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Artan jeopolitik endişelerle birlikte dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur 28.05 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini bu sabah gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

DOLAR (22)

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

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Hastanedeki patlamanın ardından yatırımcıların İran ve başka ülkelerin de çatışmalara dahil olabileceğinden endişelenmediyle petrol fiyatları yükselişte. Dün 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 91,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

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BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,85 düşüşle 7.964,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,38 puan azalışla ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

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Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.
Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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