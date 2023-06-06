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Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' rüzgarı! "Dolar 21 TL bandında oturdu" dedi, gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

06.06.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna yeni dönemde Mehmet Şimşek'in oturmasıyla piyasaların ilk tepkisi belli oldu. Dolar 21 TL bandına otururken, altın ve euro da hareketlendi. "Piyasalarda 'Şimşek' rüzgarı esiyor" diye konuşan Altın ve para piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz, euronun 28 TL, gram altının da 1800 TL bandına yükselebileceğini söyleyerek tarih verdi. İşte 6 Haziran piyasalarda son durum...

Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' rüzgarı! "Dolar 21 TL bandında oturdu" dedi, gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ekonominin başındaki isim değişti. Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Herkes piyasalar, yeni kabineyi ve özellikle Şimşek'in ekonominin başına geçmesini nasıl karşılayacak diye merak ederken; haftanın ilk iş gününde dolar, euro ve altın hareketlendi. Dolar, 21,4887 TL; euro 23,2536TL; gram altın ise bin 350 TL seviyesinden güne başladı.

"PİYASALARDA 'ŞİMŞEK' RÜZGARI ESİYOR"

Show Haber'e konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz "Piyasalarda Şimşek rüzgarı esiyor. Dolar 21 Lira bandına oturdu diyebilirim. Merkez Bankası ile serbest piyasası arasındaki döviz makası kapandı. Şimşek'in gelişi olumlu yönde karşılandı diyebilirim ancak bankalar ile serbest piyasalar arasındaki makas açık" ifadelerini kullandı.

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"KISA ZAMANDA SONLANDIRILIRSA..."

Piyasaların Kur Korumalı Mevzuat sisteminin devam edip etmeyeceğini merak ettiğini belirten Yılmaz, "Kısa zamanda sonlandırılırsa piyasalar bunu olumlu yönde karşılayacaktır" dedi.

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"EURO 2-3 HAFTA İÇİNDE 28 TL'Yİ TEST EDEBİLİR"

Euronun yönünün tekrar yukarı yönlü olacağını söyleyen Yılmaz, "Euronun kısa zaman içerisinde yaklaşık 2-3 hafta içerisinde 28 TL bandını test edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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"GRAM ALTINDA 1800 TL BANDI SÜRPRİZ OLMAZ"

Altın fiyatlarında ise bir 'gevşeme' durumunun olduğunu belirten Yılmaz, yıl içerisinde gram altında 1700-1800 Lira bandının sürpriz olmayacağını belirterek "Altın uzun vadede favoridir" dedi.

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