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Piyasayı krize sokan sahte dolarların ardından vatandaş yine ona akın etti! "Tarihte hiçbir zaman değer kaybetmedi"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.12.2024 09:15
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Geçtiğimiz haftanın en büyük krizi piyasadaki sahte 50 100 dolarlardı. Döviz bürolarını ve bankaları çaresiz bırakan sahte dövizler birçok yerde alım satım işlemlerini durdurdu. Yatırım yapmak isteyenlerin ilk adresi ise yine altın oldu.

Piyasayı krize sokan sahte dolarların ardından vatandaş yine ona akın etti! "Tarihte hiçbir zaman değer kaybetmedi"

Ülke geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Hatay’da vatandaşların altına alan rağbetini arttırdı. Kuyumcu Remzi Sudan, vatandaşların yatırım için güvenli liman olan altına sığındığını söyledi.

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ALTINA GÜVEN DAHA DA ARTTI

Son günlerde piyasalarda sahte 50 ve 100 Dolar olduğu söylentileri vatandaşların dövize olan ilgisini azaltmaya başlamıştı. Yatırım yapmak isteyen ve elindeki mevcut parasını güvenceye almak isteyen vatandaşların güvenli limanı altın oldu. Güneyler Kuyumculuk Hazine Müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

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"EN BASİT SEÇİM ALTIN"

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, “Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor.

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Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor.

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"HİÇBİR ZAMAN DEĞER KAYBETMEDİ"

24 ayar has altın şuan da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecekte. En güvenli liman her daim altındı” dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
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13:09
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın dolar sahte dolar
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