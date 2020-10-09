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Rekor kıran dolar düşüşe geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 09.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Haftanın son işlem gününde günün ilk yarısında 7,9563 seviyesine çıkarak rekor tazeleyen dolar kuru, TCMB’nin swap oranını yükseltmesinin ardından düşüşe geçti.

Rekor kıran dolar düşüşe geçti

Döviz kurlarının ateşinin bir türlü düşmediği yurt içi piyasalarda, dolar ve euro haftanın son işlem gününe de zirveden başladı. Dün 7,9479'la zirvesini güncelleyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 7,95'in üzerine tırmandı. Euro/TL de sabahın erken saatlerinde tarihi seviyeleri olan 9,3621'i gördükten sonra piyasaların açılmasıyla birlikte zirvesin bir kademe daha yukarı taşıdı. Merkez Bankası'nın TL swap faizinde 150 baz puan artış yaparak yüzde 11,75'e yükseltmesinin ardından kurlar rekor seviyelerden bir miktar uzaklaştı.

Günün ikinci yarısında düşüş hızlanırken kurlar, dünkü kapanış seviyelerinin altına geriledi. Saat 17:17 itibarıyla dolar/TL 7,8883'ten; euro/TL ise 9,3188'den el değiştiriyor. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi yüzde 1 civarı primle 1.161 puandan işlem görüyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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